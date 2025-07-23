تداول 13 ألف طن و797 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة.

وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 797 شاحنة و194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 399 شاحنة و163 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 398 شاحنة و31 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Belagos Express, بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية 2, فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة Alcudia Express , وغادرت السفينة Belagos Express. وشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و251 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة واور.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2247 راكب بموانيها.



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