أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، عن تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظام البكالوريا الجديد وكذلك تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا في مسار الطب وعلوم الحياة.

وسيبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، سواء كانوا ضمن نظام البكالوريا الجديد أو نظام الثانوية العامة.



الفنون الجميلة (فنون)

الفنون التطبيقية )

التنمية والتكنولوجيا (زراعية)

معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر

علوم البترول والتعدين

التربية الفنية

البنات "آداب"

الأسنان

البنات "تربية" الأقسام الأدبية باستقدام الجغرافيا وعلم النفس



التربية للطفولة المبكرة

وعلوم الحياة

الاقتصاد والعلوم السياسية

علوم ذوي الإعاقة والتأهيل

علوم ذوي الاحتياجات الخاصة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

التربية الموسيقية

التربية (طفولة)

التربية تعليم أساسي الحلقة الابتدائية

المصرية الصينية التكنولوجية

التجارة

الأعمال

التنمية والتكنولوجيا (مالية وإدارية)

الاقتصاد المنزلي

البنات طفولة - اقتصاد منزلي

ونظم المعلومات. تكنولوجيا الإدارة

الآداب باستثناء الجغرافيا وعلم النفس.

التربية الأقسام الأدبية باستثناء الجغرافيا وعلم النفس

الصيدلة

العلاج الطبيعي

الحقوق

التمريض

الإعلام

الطب البيطري

الآثار

العلوم (علوم)

السياحة والفنادق

الزراعة

التربية النوعية.

التربية (علوم)

الخدمة الاجتماعية

علوم الأرض

دار العلوم

الاقتصاد المنزلي

البنات (علوم)

كليات الثروة السمكية والمصايد والاستزراع المائي.

كلية علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقًا)

البنات اقتصاد منزلي

الجامعات التكنولوجية

والمعاهد العليا والمتوسطة في نفس التخصصات

ويهدف هذا التوضيح المبكر إلى التالي:

-منح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للاطلاع على الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم التعليمي المستقبلي.

-تم توضيح تفاصيل المسارات المختلفة في البكالوريا، وكذلك الشعب في الثانوية العامة، والكليات والتخصصات الجامعية لكل منها، في الصور المرفقة بهذا البيان.

وقد تم مراعاة التكافؤ بين مسارات البكالوريا والشعبة المقابلة لها في الثانوية العامة لضمان عدالة الاختيار.

-تؤكد الوزارتان على أن هذا التوضيح المبكر للمسارات والتخصصات يأتي في إطار حرصهما على توفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور.

-كما يهدف إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم.

-التوافق مع ميول وإمكانيات كل طالب من خلال تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.



-تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠: من خلال بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.



-يعد هذا الإعلان خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم المصري، ويؤكد على التزام الدولة بتقديم أفضل الفرص التعليمية لجميع أبنائها، بما يضمن لهم مستقبلًا مشرقًا يسهم في نهضة الوطن.

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