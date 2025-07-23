الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: قادرون على تجاوز التحديات وتخطي الصعاب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو: "إننى على يقين راسخ، إن هذا الوطن قادر - بإذن الله تعالى، وبما يحمله أبناؤه من قوة وصبر - على تجاوز التحديات، وتخطى الصعاب، مهما تنوعت أشكالها، وتعددت مصادرها". 

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة

وألقى الرئيس السيسي،اليوم، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كلمة الرئيس تناولت المسيرة المشرفة لشعب مصر العظيم وما حققه المصريون من نجاحات وتقدم منذ انطلاق هذه الثورة المُلهمة قبل ٧٣ عامًا، وأكدت الكلمة استمرار مصر - منذ قيام الجمهورية الجديدة عام ٢٠١٤ - في جهودها لبناء دولة حديثة تُلبي تطلعات شعبها وتواصل مسيرة الانجازات برؤية طموحة وخطوات راسخة بكل عزيمة وإصرار

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي ثورة 23 يوليو

الأكثر قراءة

أول رد من السيسي على قلق المصريين من قانون الإيجار القديم وأزمة السكن

السيسي يلقي كلمة مهمة للمصريين، بعد قليل

السيسي: مصر لن تترك مستحقا لسكن يقع في دوامة القلق على غده

إحالة 5 عاملين بمدرسة في المرج بسبب التحرش بتلميذة للمحاكمة التأديبية

الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا في مسار الطب وعلوم الحياة

تنسيق الجامعات 2025، خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني

القاهرة تشتعل والصعيد يسجل 44، درجة الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

دار الإفتاء توضح طريقة وضع الميت أثناء صلاة الجنازة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية