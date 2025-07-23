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خارج الحدود

استشهاد 17 فلسطينيًّا بغارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء باستشهاد 17 فلسطينيًّا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وبالأمس الثلاثاء كشفت مصادر طبية في فلسطين، أن 63 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بينهم 26 من طالبي المساعدات.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إصابات خطرة في صفوفه بغزة

مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: لا يجوز استهداف المدنيين في قطاع غزة

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، إنه لا يجوز استهداف المدنيين في قطاع غزة.

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تدفق حر وآمن وسريع للمساعدات لـقطاع غزة.

قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره 

وكانت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد أكدت، اليوم الثلاثاء، أن قتل المدنيين الذين يطلبون المساعدة في غزة أمر لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه.

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