السيسي يستعرض دروس ثورة 23 يوليو والتحديات الراهنة

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساعة العاشرة صباح اليوم كلمة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

دروس ثورة يوليو وتجربتها والدور الوطني

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي دروس ثورة يوليو وتجربتها والدور الوطني والتحرريري ودور مصر الفاعل في محيطها العربي والأفريقي وإسهامها الكبير في الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب، فضلا عن التدبر في دروس التاريخ وعبره والتعلم من الماضي بإنجازاته وانكساراته وانتصاراته وعثراته لضمان استمرار مسيرة التقدم الوطني، وتحقيق المصالح العليا للوطن.

حفاظ مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها

ومن المقرر الإشارة إلى حفاظ مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها وإرساء سلامًا قائمًا على العدل واسترداد الأرض مع التمسك الراسخ والثابت بحقوق أشقائها ومصالحهم وخاصة الفلسطينيين، والعمل المكثف لمساندة حقهم المشروع في الدولة المستقلة ذات السيادة، فضلا عن استعراض تحديات الواقع الإقليمي والدولي الراهن.

الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة

وتحتفل مصر اليوم الأربعاء بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة اليوم الذي تحيي فيه مصر وشعبها الأصيل ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة فأنهت الاستعمار الطويل، وأرخـت لاسـتقلال مصـر الفعلي وسـيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني، وشهد التاريخ لثورة يوليو بدور وطني وتحرري امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة، ويضع اسمها في ذرى عالية عربيًا، وأفريقيًا، ودوليًا.

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الأربعاء، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأعربت وزارة الخارجية عن اعتزازها بهذه المناسبة الوطنية الخالدة التي مثّلت محطة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الدولة المصرية، ومهّدت الطريق نحو بناء وطن يقوم على قيم الكرامة والعدالة والاستقلال الوطني

كما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.



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