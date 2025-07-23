نائب رئيس "الناصري": عبد الناصر عاش من أجل المصريين و٢٣ يوليو خير شاهد (صور)

علق المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصري، على الذكرى ٢٣يوليو، حيث أكد أنها تعكس انتصار إرادة الشعب المصري.

سبب إطلاق مقولة ارفع رأسك يا أخي



وأشار جلال إلى أن عبد الناصر، الذي أطلق مقولة: "ارفع رأسك يا أخي قد مضى عهد الاستعباد"، لا يزال رمزًا للكرامة الوطنية، حيث يعيش الشعب المصري ذكراه بما قدمه من إنجازات.

وأضاف جلال لـ فيتو أن عبد الناصر ساهم بشكل كبير في تعليم أبناء الفقراء وإقامة الصناعة في البلاد، وهو ما لم يكن ليحدث لولا ثورة 23 يوليو.

وأكد أن أعماله الخالدة ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري، حتى في قلوب الأجيال التي لم تعاصره.

ذكرى ثورة ٢٣ يوليو



وتحل اليوم الاربعاء الذكرى ٧٣ لثورة ٢٣يوليو والتي قادها الزعيم جمال عبد الناصر الذي رحل عن عالمنا في يوم 28 سبتمبر من عام 1970، حيث يحيي أنصار الزعيم وأسرته اليوم ذكرى نجاح الثورة.

ولد جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918 في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، لأسرة تنتمي إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر.

وانتقل عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية، حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد بالإسكندرية.

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