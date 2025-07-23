الرقابة ومسرح الطفل في منتدى ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، اعرف الموعد

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل منتدى ثقافة الطفل بعنوان "الرقابة ومسرح الطفل"، وذلك يوم الاثنين ٢٨ يوليو، الساعة السادسة مساء في مقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

منتدى ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة



ويقام المنتدى حرصا من المركز على دراسة ومناقشة قضايا الطفولة مع الباحثين والدارسين والمهتمين بشئون الطفل، وجدير بالذكر أن عنوان المنتدى إحدى الدراسات الصادرة عن سلسلة دراسات وبحوث ثقافة الطفل التي يصدرها المركز القومي لثقافة الطفل.



ويستضيف المنتدى د. سيد علي إسماعيل والذي أعد الدراسة، ويناقشه الكاتب محمد الروبي ويدير اللقاء الباحث أحمد عبد العليم في حضور العديد من الباحثين والدارسين والمهتمين بشئون الطفل.

مقررا المنتدى الدكتورة مروة عادل والباحث حسن الحلوجي.

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