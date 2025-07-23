الأربعاء 23 يوليو 2025
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سما الرابعة على الجمهورية بالثانوية: تعاملت مع الكتب بمبدأ الاحتياج وافتكرت مكالمة الوزير هذار (فيديو)

سما الخامس على الجمهورية
سما الخامس على الجمهورية بالثانوية

في يوم حصاد المجهود فى أواخر يوليو، كانت الطالبة سما محمد فايز مراد دندش الرابع على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، ابنة مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، تعيش يومًا غير أيامها التي خلت، فجأة الهاتف يرن لتتلقى مكالمة غيرت كل شيء، كان على الطرف الآخر وزير التربية والتعليم يخبرها بأنها ضمن أوائل الثانوية العامة 2025.

 

تقول سما وهي تبتسم: في الأول افتكرت المكالمة هذار حسيت انها دعابة بس بعد ثوان كل حاجة اتحولت لحقيقة لما بابا أخد التليفون وكمل المكالمة".


التعامل مع المذاكرة بذكاء

لم تكن سما من النوع الذي يذاكر لساعات طويلة بلا انقطاع، لكنها كانت تذاكر بعقل وقلب. تتعامل مع الكتب بمبدأ الاحتياج، فتقول: ما كنتش بحدد عدد ساعات كنت لما أحس إن دماغي محتاجة معلومات جديدة أفتح الكتب وأبدأ أذاكر.

 

وعن أصعب الامتحانات هذا العام، لم تتردد سما في الإجابة لترد سريعًا كانت الكيمياء، وعن أفضل أوقات المذاكرة بالنسبة لها، فكان وقت الصباح الباكر، حيث الهدوء وصفاء الذهن.

 

الاستخدام الصحيح للإنترنت

والدها كان دائم الملاحظة لتصرفاتها، وقال بفخر: سما كانت بتستخدم الانترنت بطريقة صح كل وقتها عليه كان لخدمة هدفها كانت بتراجع دروس تتفرج على شرح للمواد وتبحث عن المعلومة ما كانتش بتستخدمه لتضييع الوقت.

 

أسرة سما كانت الداعم الأكبر لها في رحلة التفوق التي كللت بمكالمة وزير التربية والتعليم، لتحقق حلمها بالالتحاق بكلية الطب.

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الثانوية العامة 2025 أوائل الثانوية العامة 2025 محافظة المنوفية مدينة قويسنا

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