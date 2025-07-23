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محافظات

أحمد الجيار خامس الجمهورية بالثانوية: هدفي كان واضحا من البداية ومنتظر الموبايل الجديد من والدي (فيديو)

أحمد خامس الجمهورية
أحمد خامس الجمهورية بالمنوفية، فيتو

في قرية "شنوان" التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، وُلدت قصة جديدة من قصص الأمل والإصرار.. بطلها الطالب أحمد وليد الجيار، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى شعبة علمى رياضة، فى نتيجة الثانوية 2025.

أحمد لم يكن مجرد طالب مجتهد، بل كان صاحب رسالة وهدف.. بيحكي عن رحلته ويقول: “ كنا بنسيب الدرس ونروح نصلي.. وبعدين نرجع نكمل الحصة”، ماينفعش نفتكر ربنا بس وقت الامتحانات، العلاقة معاه لازم تكون دائمًا، ودي كانت أهم أسباب تفوقي.

دعوة والدته تتحقق اخيرا

عرف النتيجة من خاله لحظة صمت، بعدها فرحة عارمة، ودعاء طويل لكن أحمد منسيش أمه في الحكاية، اللي كانت كل يوم ترفع إيديها للسما وتقول: “ يارب سهل له الصعب ويسر له طريق النجاح”.

وعن سر تفوقه، قال: "الالتزام، والاستمرار على نفس نسق الإصرار كان عامل السحر.. قرب الامتحانات زادت ساعات المذاكرة، لكن الإصرار فضل ثابت، وهدفي كان واضح من البداية."

تفوق أحمد لم يكن وليد الصدفة لكنه كان رحلة طويلة من الصبر والجد والاجتهاد، وتحقيق معادلة صعبة بين الإيمان والعمل.

أخيرًا حققت حلمى وهلتحق بكلية الهندسة هكذا اختتم احمد حديثة لـ فيتو معبرا عن أنه لا يريد الآن سوى أن يفي والده بوعده ويهديه هاتفًا محمولًا جديدًَا.

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شعبة علمي رياضة مركز شبين الكوم قرية شنوان المنوفية نتيجة الثانوية العامة 2025

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