همس الخامسة على مستوى الجمهورية بالثانوية: كنت متأكدة إن ربنا مش هيسيبني وحققت حلم والدي الراحل

في قلب قرية "كفر المصيلحة" بمركز شبين الكوم، مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، سطرت الطالبة همس واحدة من قصص النجاح في الثانوية العامة 2025، بعد أن حققت المركز الخامس على مستوى الجمهورية، لتُعيد اسم قريتها إلى الواجهة، ولكن هذه المرة عبر قصة كفاح فتاة تحدَّت الألم، وقهرت الحزن، وتمسَّكت بحلمها حتى أصبح حقيقة.

لم يكن طريق همس مفروشًا بالورود بل كان مفروشًا بالدموع والسهر والصبر والدعاء، فمنذ بداية العام الدراسي، واجهت صدمة وفاة والدها، التي هزّت كيانها، لكنها لم تهزم إرادتها.

تقول همس: “كان عامًا مليئًا بالتوتر، خاصة فى أول شهور الدراسة، لكننى كنت أتمسك بربنا واستجمعت قوتي من دعائي ويقيني إن ربنا مش هيسيبني”.

التفوق من الإعدادية

همس لم تكن غريبة على التفوق، فقد كانت من أوائل الشهادة الإعدادية على محافظة المنوفية، لكن الثانوية العامة كانت تحديًا مختلفًا، امتحانات أسبوعية، تنظيم صارم للوقت، سهر متواصل، وضغط نفسي لا يُحتمل، خاصة في آخر 3 أشهر من العام، لكنها كانت تؤمن أن الطريق إلى الحلم لا يُعبر إلا بالصبر.

“كل حاجة كانت محسوبة وكنت بنظم وقتي بدقة واحل امتحانات كل أسبوع كأني في لجنة وساعات كتير ما كنتش بنام قبل الامتحانات لكن ربنا كان دايمًا معايا، بهذه الكلمات تحكي همس عن تفاصيل رحلتها”.

وفي لحظة إعلان النتيجة، لم تكن الفرحة فقط بنجاحها أو مركزها المتقدم، بل كانت أيضًا بقدرتها على الوفاء بوعدها لنفسها ولوالدها الراحل أن ترفع رأسه، وتُهدي تفوقها لروحه الطاهرة، ولأسرتها التي دعمتها بكل ما تملك، ولمعلميها الذين لم يبخلوا عليها بالعلم والدعم.

القرب من الله سر التفوق

ما كنتش بتوكل على ربنا السنة دي بس.. أنا متعودة دايمًا يبقى ربنا معايا في كل خطوة في حياتي ومفيش مرة خذلني، هكذا اختتمت همس حديثها بعد أن آمنت بحلمها، وصعدت إلى القمة باجتهادها وإيمانها.

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