سلمى إبراهيم الأولى على الجمهورية أدبي بالثانوية: أعشق الأدب الإنجليزي واللي عايز يهاديني يجيب لي كتب (فيديو)

قالت سلمى أحمد السيد إبراهيم طه الأولى على الجمهورية أدبي: "ربنا أكرمني ولم يضيع تعبي الحمد الله أنا فرحانة قوي".



وخلال اللقاء الخاص بفيتو وجدنا الطالبة سلمي تمسك بين يديها كتابًا أدبيًّا تمارس هوايتها بعيدًا عن منهج الثانوية العامة، مؤكدة أنها ستلتحق بكلية الألسن لشغفها بالأدب.

وأضافت: "أتلقى الهدايا كتب لشغفي بها جدًّا، ووالدتي لم تكن مرافقًا لي للامتحانات ولم تستقبلني بالورود آخر أيام مارثون الامتحانات".

وأوضحت أنها كانت تذاكر من 4 إلى 6 ساعات يوميًّا، واعتمدت على نظام المذاكرة أولًا بأول، وكثفت وقت المذاكرة في المراجعة.

وأوضحت أن الثانوية العامة كانت بالنسبة لها سنة طويلة وصعبة، لكنها استطاعت التأقلم والتغلب عليها من خلال عنصر تنظيم الوقت، ما بين المذاكرة وممارسة هوايتها المفضلة في قراءة الكتب وخاصة الأدب الإنجليزي، ومشاهدة الأفلام.



وأشارت الأولى على الثانوية العامة، إلى أن أصعب مادة واجهتها خلال رحلة الدراسة بالثانوية العامة هي التاريخ، وأصعب امتحان كان اللغة العربية، لكنها اجتهد وحصدت النتيجة في النهاية بتفوقها.

كما لفتت الطالبة إلى أن أسرتها سر تفوقها والدها يعمل في الخارج وداعم لها واستقبل خبر المركز الاول بالدموع، ووالدتها كانت تشجعها على التفوق، وتحرص على عدم ضغطها في المذاكرة، بعد تجربتها مع شقيقتها الكبري وتقضي معها وقت الفراغ في شراء الكتب الجديدة.



حصدت محافظة الدقهلية مركزين في أوائل الثانوية العامة 2025، حيث حصدت المركز الأول للشعبة الأدبية والتاسع في الشعبة العلمية علمي رياضة.

أوائل الجمهورية بالدقهلية

وحصد سيف إيهاب عوض عبد اللطيف المقيد بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات إدارة طلخا التعليمية، المركز التاسع علمي رياضة بمجموع 318



وفي الشعبة الأدبية حصدت سلمي أحمد السيد إبراهيم المركز الأول والمقيدة بمدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة الأولى بمجموع 318







كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:



1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر بوابة فيتو من هنـــا .

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