تحرير 57 محضر إشغال متنوع في حملة مكبرة بقنا

شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل مدينة قنا، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

قاد الحملة محمد عبد الحفيظ، محمد عز نواب رئيس مدينة قنا، بالتنسيق مع العقيد هيثم شرف وكيل إدارة المرافق، وأسفرت الحملة عن تحرير 57 محضر إشغال متنوع، شملت مخالفات إشغال طريق، وتعديات على الأرصفة، وعرض بضائع في غير الأماكن المخصصة.

وأكد أشرف أنور أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا بشأن تكثيف حملات الإشغالات ورفع التعديات، خاصة في الشوارع والميادين الرئيسية، بهدف إعادة الانضباط والحفاظ على النظام العام داخل المدينة.

وأشار إلى أن فرق العمل الميدانية تعمل بشكل دوري لرصد أي مخالفات أو إشغالات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح نواب المدينة أن الحملة لاقت استحسانًا من المواطنين، الذين أعربوا عن رضاهم تجاه الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع، مؤكدًا أن الحملة ستتواصل بشكل يومي في مختلف أحياء المدينة

كما أضاف أن الوحدة المحلية تعمل على التوازن بين فرض الانضباط ودعم أصحاب الأنشطة التجارية من خلال تخصيص أماكن بديلة ملائمة لعرض البضائع بعيدًا عن الأرصفة والطريق العام.

من جانبه، شدد العقيد هيثم شرف على ضرورة استمرار تلك الحملات، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات قد تؤثر على الشكل الحضاري للمدينة أو تعرقل حركة السير، مشيرًا إلى التعاون المستمر بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية في تنفيذ قرارات الإزالة وضبط المخالفات.

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