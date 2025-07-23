مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أولاد عمومة بقنا

قتل 4 أشخاص، بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، بسبب خلافات سابقة، بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الفاوية بمركز دشنا ووقوع قتلي، وعلى الفور تم الدفع بتعزيزات أمنية وبسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



بالانتقال والفحص تبين مقتل “أبوالحسن.م، 35 عامًا، محمد.م، 30 عامًا، حمادة.ك، رمضان.ن”، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتي أولاد كمال وأولاد مصطفى، بقرية الفاوية بمركز دشنا، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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