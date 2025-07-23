الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أولاد عمومة بقنا

مقتل 4 أشخاص في مشاجرة
مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية، فيتو

قتل 4 أشخاص، بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، بسبب خلافات سابقة، بقرية الفاوية التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية الفاوية بمركز دشنا ووقوع قتلي، وعلى الفور تم الدفع بتعزيزات أمنية وبسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


بالانتقال والفحص تبين مقتل “أبوالحسن.م، 35 عامًا، محمد.م، 30 عامًا، حمادة.ك، رمضان.ن”، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين عائلتي أولاد كمال وأولاد مصطفى، بقرية الفاوية بمركز دشنا، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بمركز دشنا شمال محافظة قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز دشنا مصر

مواد متعلقة

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ أبوتشت في قنا

محافظ قنا يفتتح محطة مياه الطويرات المدمجة بعد تجديدها بتكلفة 26 مليون جنيه

مستشفى قنا العام يسجّل إنجازًا طبيًا عالميًا بعمليات جراحية دقيقة ونادرة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الثانوية العامة 2025 في قنا على موقع فيتو

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع الوزارة – البحث بالاسم فقط

نتيجة تالته ثانوي عام 2025، استعلم الآن برقم الجلوس

استعلم الآن عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الرسمي

لو مجموعك منخفض.. دليل التظلمات الرسمي لطلاب الثانوية العامة 2025

مقتل 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين أولاد عمومة بقنا

تنسيق الجامعات 2025.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات بالنظام القديم والحديث

أمريكا: الشرع يخاطر بفقدان القوة الدافعة التي أتت به وعليه مراجعة سياسته

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

المزيد
الجريدة الرسمية