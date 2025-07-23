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بالأسماء، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا

إصابة 9 أشخاص في
إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا، فيتو

أصيب 9 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين بمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى دبابة بطريق الجربا بمركز أبو تشت.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص، وهم " كرم سيد عبد الله، 63 عامًا، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، جمال احمد على 33 عامًا، جرح بالجبهة 4 سم، أنور أبو الوفا مطاوع، 60 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رفاعى ابو الوفا على أحمد، 60 عاما، كدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، أبو الفتوح أحمد مصطفى، 70 عاما، اشتباه نزيف بالمخ وسحجات متفرقة، صفاء أبو السعود محمود،45 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، أية احمد محمد، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، سهير جابر مرغنى،  45 عاما، جرح قطعى بالانف، أحمد محمد عبد الموجود، 38 عاما، جرح قطعى بالوجه 10سم واشتباه خلع بالكتف اليمنى.
تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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