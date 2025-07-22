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العاشر على الجمهورية "علمي علوم": رحلتي بدأت بالاجتهاد.. وأحلم بالالتحاق بكلية الطب

عبد الله هاني العاشر
عبد الله هاني العاشر على الثانوية العامة، فيتو

نتيجة الثانوية العامة 2025، عبر الطالب عبد الله هاني، الحاصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة - شعبة العلوم، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققه كان بفضل الله أولًا، ثم بالمثابرة والدعاء.

 

نصيحة العاشر على الثانوية العامة علمي علوم

وقال عبد الله في مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، على قناة "إكسترا نيوز": “الحمد لله، كان توفيق ربنا أولًا وأخيرًا. لكل الطلاب المقبلين على الثانوية العامة أنصحكم بالاجتهاد، والقيام بما عليكم، مع كثرة الدعاء، فالدعاء هو مفتاح التوفيق”.

 

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أمنية العاشر على الثانوية العامة 2025

وأضاف: “أتمنى أن ألتحق بكلية الطب البشري، أما عن التخصص، فلم أحدده بعد، لكن أفكر في مجال جراحة المخ والأعصاب”.

 

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وعن أسلوبه في المذاكرة، أوضح عبد الله: “لم أحدد عدد ساعات معينة للمذاكرة، لكنني كنت أبذل جهدي بقدر ما أستطيع، وأسعى لإنجاز ما عليَّ دون تهاون”.

واختتم حديثه برسالة أمل: “إن شاء الله، ربنا يوفقنا جميعًا ويكتب لكل مجتهد نصيبه”.

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