عمت الفرحة والسعادة أرجاء منزل الطالب سيف إيهاب عوض بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2025، والذي حصد المركز التاسع على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة.

وأجرت فيتو بثًّا مباشرًا تحت عنوان البيت كان كله طوارئ طول فترة الدراسة.. فيتو في منزل التاسع على الجمهورية بالدقهلية.



وأعرب الطالب سيف الأول على محافظة الدقهلية والتاسع على مستوى الجمهورية، علمي رياضة حيث حصل على مجموع 318 من 320 شعبة علمي رياضيات، عن سعادته عقب تلقيه الخبر من الصحفيين في الدقهلية، وخاصة بعد تلقيه اتصالًا من اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، هنأه خلالها بتفوقه والتجهيز لاحتفال للتكريم.

وأضاف "سيف" أسرتي كانت داعمة لي طوال العام الدراسي، ووالدتي كانت تجلس بجواري وتراجع معي دروسي بصفة مستمرة، وخاصة تنظيم الوقت ولم أشعر بضغوط، وكنت أتعامل بطبيعتي وأقسم يومي بصفة طبيعية تمامًا.

أكمل سيف: كنت محافظ على الصلاة في أوقاتها، وقراءة القرآن بصفة مستمرة، وأشاد بالنظام الحديث كونه يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ.

الدقهلية تحصد مركزين أوائل الجمهورية

وحصدت محافظة الدقهلية مركزين في أوائل الثانوية العامة 2025، حيث حصدت المركز الأول للشعبة الأدبية والتاسع في الشعبة العلمية علمي رياضة.

أوائل الجمهورية بالدقهلية

حيث حصد سيف إيهاب عوض عبد اللطيف المقيد بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم موافي المتميزة للغات إدارة طلخا التعليمية، المركز التاسع علمي رياضة بمجموع 318.



وفي الشعبة الأدبية حصدت سلمى أحمد السيد إبراهيم المركز الأول والمقيدة بمدرسة الشهيد المقدم أحمد حسن غنيم الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة الأولى بمجموع 318.



سيطرت حالة من القلق بين أولياء الأمور والطلاب في محافظة الدقهلية، لانتظار بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة الثانوية العامة، واعتمادها من قبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، خلال الساعات القادمة.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة الدقهلية بجميع محافظات الجمهورية، من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات وتحديد الأوائل واعتمادها رسميًّا علي مكتب الوزير

وأشار إلى أن نسبة النجاح المتوقعة في نتيجة الثانوية العامة 2025 هذا العام قريبة من نسبة العام الماضي والتي بلغت 81.3%، وربما تتجاوزها، وأن النتائج مطمئنة جدا.

توازن بين طلاب الثانوية الحديثة والنظام القديم

وأشار إلى أن النتيجة تشمل طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث والنظام القديم، مؤكدًا أن مكتب التنسيق يطبق آلية النسبة والتناسب لضمان توزيع عادل للطلاب على الكليات، بما يراعي اختلاف النظم التعليمية بين المجموعتين.





كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

ومع اقتراب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2025، يزداد اهتمام الطلاب بمعرفة خطوات الحصول عليها إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة "فيتو".

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