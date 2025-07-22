الثامن على الثانوية العامة شعبة رياضيات: هندسة الإسكندرية هدفي (فيديو)

قال زياد محمد سعيد، الثامن على الثانوية العامة شعبة علمي رياضيات، الطالب بمدرسة محمد زهران الرسمية بالإسكندرية: إنه طوال السنوات الماضية كان متفوقا في دراسته، ويعشق مجال الرياضيات وأنه اختار تلك الشعبة ليلتحق بكلية الهندسة.

وأضاف زياد، أنه يميل لمجال الذكاء الاصطناعي والسوفت وير، ويري نفسه في هذا المجال اكثر من اي شئ، رغم أن والده تخصص صيدلي، ولكنه احب مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي.

وأشار زياد، إلى أنه كان يذاكر ساعات طويلة بالإضافة إلى الدروس الخصوصية، وكان كل تركيزه أن ينجح بتفوق، وساعدته الأسرة علي ذلك بتوفير أجواء مناسبة.

وأوضح زياد، أن الامتحانات كان بها صعوبات كثيرة خاصة الفيزياء والكيمياء واللغه العربية، ولكنه استطاع أن يجتاز كل هذا بفضل الله رغم أن المنهج والامتحانات كانت كبيرة علي طلاب الثانوية العامة.

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