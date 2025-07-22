الهضبة ورفاقه، نجوم سطروا النجاح رغم إخفاق الثانوية

في كل عام، ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة، تتعالى أصوات “الزغاريد” في منازل بعض الطلاب، بينما يذرف البعض الآخر دموع الحزن بسبب عدم الحصول على مجموع مرضي في هذه المرحلة الفاصلة في حياة الكثيرين، فالطلاب يعتبرون نتيجة الثانوية العامة لحظة تحديد مصير مسار الحياة بأكملها.

وهناك عدد من الفنانين الذي مروا بلحظات الحزن تلك، ولكنهم نجحوا في تحويل إخفاقهم في هذه المرحلة إلى نجاح كبير، فربما خذلتهم النتيجة، ولكنهم نجحوا في أن يصنعوا لأنفسهم طريقًا آخر، وحققوا نجاحًا واسعًا وكبيرًا، ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين حولوا إخفاقهم إلى نجاح:

الهضبة عمرو دياب

كان الفنان عمرو دياب من أبرز النجوم الذين لم يكونوا من المتفوقين في الثانوية العامة، فلم يتخط مجموعه الـ 60٪ في الثانوية العامة ولكن وبالرغم من هذا لم يخفت بريق الحلم بداخله، بل اتبع شغفه بالموسيقى، ونجح في الالتحاق بمعهد الموسيقى العربية، وهناك صقل موهبته، ومع الوقت انطلقت مسيرته الفنية وأًصبح اسمًا هامًا في عالم الغناء بمصر والوطن العربي ونجح في أن يكون على القمة في عالم الغناء حتى اليوم.

روبي

أما روبي، فلم تحصل على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، وكان مجموعها شبيهًا بالهضبة، فالتحقت بكلية الحقوق جامعة بني سويف، ولكن القدر جعلها تسير في اتجاه مختلف حيث دخلت عالم الفن كموديل، ثم ممثلة ومطربة، لتصبح لاحقًا واحدة من أكثر الفنانات حضورًا وتأثيرًا.

حمادة هلال

لم يكن الفنان حمادة هلال من النجوم الذين حصلوا على مجموع كبير في الثانوية العامة، ولم تكن عائلته تتوقع منه الحصول على أكثر من 55٪ ولكنه في الأخير حصل على 59٪، ولكن هذا المجموع لم يوقف حلم حمادة هلال، حيث كان حمادة قد بدأ بالفعل في شق طريقه الفني قبل الثانوية، وواصل مسيرته بعدها وحقق شهرة كبيرة بأغانيه وأفلامه ومسلسلاته وأصبح من أهم النجوم في مصر والوطن العربي حاليًا.

داليا مصطفى

كانت داليا مصطفى من الطالبات المتفوقات في الدراسة، وكان الجميع يتوقع لها دخول كلية الهندسة، لكنها اعترفت في مداخلة تلفزيونية سابقة أنها دخلت في قصة حب في مرحلة الثانوية العامة شغلتها عن الدراسة وبدلًا من أن تكون من الأوائل كعادتها حصلت على مجموعة متواضع، ورغم الإحباط في البداية، إلا أن داليا وجدت طريقها بعد ذلك في عالم الفن حيث حققت فيه نجاحًا كبيرًا.

أحمد حلمي

النجم أحمد حلمي لم تكن مسيرته الدراسية في أفضل حالاتها، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، حيث واجه إخفاقات متتالية، ونجح في تخطي مرحلة الثانوية العامة بعد ثلاثة محاولات على مدار ثلاثة سنوات، وفي السنة الأخيرة نجح بمجموع شديد التواضع، ولاحقًا التحق بمعهد الفنون المسرحية قسم الديكور، ثم قاده القدر لعالم السينما بعد تألقه في تقديم برنامج لعب عيال، ورغم التعثر الدراسي، أصبح حلمي من ألمع نجوم الكوميديا وأكثرهم تأثيرًا في جيله.

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