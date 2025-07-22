والدة الثانية على الثانوية العامة تكشف سر تفوق ابنتها: "عارفة ربنا وبتساعدني"

أعربت والدة الطالبة مريم إبراهيم حامد الحاصلة على المركز الثاني في نتيجة الثانوية العامة 2025، شعبة علمي علوم، عن سعادتها بتفوق ابنتها، قائلة: "كانت طموحاتها تطلع الأولى كل سنة من أول كي جي 1".

تفرغ الثانية الثانوية العامة للصلاة والمذاكرة

ولفتت خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز": "كانت متفرغة للمذاكرة والصلاة طول الوقت، وده قصة نجاحها وتفوقها، وكانت تساعدني في أعمال المنزل".

سر تفوق الثانية على الثانوية العامة

وتابعت: "بنتي كانت طبيعية خالص فترة الثانوية العامة ولما احتاجها في شغل البيت بلاقيها بتساعدني، وهي محترمة وعارفة ربنا وأتمني ربنا يفرحها ويحقق لها كل اللى تتمناه".



نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على النتيجة إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر بوابة فيتو من هنـــا .

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