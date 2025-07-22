عمر إسلام الرابع بالثانوية العامة: "مش مستوعب اللى بيحصل.. وحلمي كلية الهندسة"

قال عمر إسلام الرابع على الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية من أبناء إدارة بنها التعليمية محافظة القليوبية، إنه لم يكن يتوقع النتيجة وعرف أنه من الأوائل من الصحفيين، وقال:" انا مش مستوعب كل اللى بيحصل وحلمي أدخل هندسة".

أوائل طلاب الثانوية العامة في القليوبية

وعبر والده عن فرحته بالنتيجة، مطالبا الطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، موضحا أنه يولي أهمية كبيرة للتعليم.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 رسميًا

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 منذ قليل، تمهيدًا لإعلانها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال الساعات المقبلة.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طلاب وطالبات، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

وقد بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طلاب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالبا وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.

أما بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالبا وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالبا وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

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