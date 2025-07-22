مريم الخامسة على الجمهورية بالثانوية العامة: "النجاح قرار وبحلم بالجامعة الألمانية"

سطر اسم مريم إبراهيم محمد نصر العتمة ابنة محافظة دمياط بين أوائل الجمهورية لهذا العام بعد حصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة الشعبة الأدبية بمجموع 316 بنسبة 98.75%.

وسادت حالة من الفرحة بين أفراد أسرة مريم، وامتزجت بمفاجأة جميلة حين تلقت مكالمة هاتفية من وزير التربية والتعليم الذي هنأها بنفسه، وأبلغها بحصولها على هذا المركز المتقدم لتعيش لحظات من السعادة والدهشة لن تنساها طوال حياتها.

تفوق منذ البداية

أكدت مريم تفوقها منذ بداية مشوارها التعليمي الذي تحقق بالاجتهاد والانضباط، حيث اعتادت التفوق فقد حصلت على المركز الأول في الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة، ثم كررت نفس الإنجاز في الشهادة الإعدادية.

درست مريم في مدرسة خاصة منذ الصغر ثم التحقت بمدرسة اللوزي الثانوية بنات، وهناك واصلت مسيرتها في الجد والاجتهاد حتى وصلت إلى حلمها الكبير.

تحدت التوقعات واختارت الأدبي

رغم أن والديها يعملان في مجال الطب وكان من المتوقع أن تسلك نفس الطريق إلا أنها فضلت أن تختار مسارا مختلفا، حيث اتجهت إلى القسم الأدبي عن اقتناع تام لرغبتها في الالتحاق بالجامعة الألمانية، مؤكدة أن اختيارها لم يكن سهلا لكنه كان نابعا من حبها للأدب واللغات والتحليل.

وأوضحت مريم أن سر نجاحها يكمن في الاستمرار والإرادة، حيث كانت تذاكر بشكل منتظم لساعات طويله تصل إلى ثماني ساعات يوميا وتزيد في فترة الامتحانات إلى عشر ساعات معتمدة على الفهم وتلخيص الدروس بطريقتها الخاصة إلى جانب حل النماذج والتدريب المستمر.

وأكدت مريم أنها لم تكن تعتمد كليا على الدروس الخصوصية بل على مجهودها الشخصي وتنظيم وقتها بشكل جيد مع الحفاظ على توازنها النفسي من خلال ممارسة بعض الهوايات البسيطة مثل القراءة والرسم.

رسالة للطلاب

وجهت مريم رسالة لزملائها قالت فيها إن النجاح قرار وإن الطريق قد يكون صعبا لكنه ليس مستحيلا وإن كل من يتعب سيجد نتيجة تعبه طال الوقت أو قصر، مؤكدة أن رحلة الثانوية ليست نهاية المشوار بل بداية لتحقيق الأحلام.

حلم الجامعة الألمانية

تستعد مريم حاليا للالتحاق بالجامعة الألمانية لتحقيق حلمها الكبير في دراسة التخصص الذي تحبه والمشاركة في مشروعات دولية وبحثية، وأضافت أن هذا التفوق ما هو إلا خطوة في طريق طويل نحو النجاح وخدمة المجتمع.

وقالت والدة مريم: “بنتي شرفت العيلة ورفعت راسنا والتفوق دا حصاد تعب سنين”.

وتابعت والدة الطالبة مريم العتمة، وهي طبيبة صيدلانية ومديرة مستشفى التكامل: “إن لحظة إعلان النتيجة كانت لحظة لا توصف ودموعي نزلت من الفرحة بعد مكالمة الوزير لبنتي حسيت إن ربنا عوضنا عن تعب سنين وسهر ليالي طويلة”.

وأضافت أن “مريم بنت مجتهدة من وهي صغيرة ودايما بتحب تعتمد على نفسها وكانت دايما الأولى في كل مرحلة، وأنا وأبوها كنا واثقين فيها وفي قدراتها”.

وأكدت أنها كانت تتمنى أن بنتها تدخل كلية من كليات الطب مثلها لكنها احترمت رغبتها في دخول القسم الأدبي، وقالت: “مريم كانت عارفة هي عايزة إيه وكان عندها هدف واضح وهو الجامعة الألمانية واشتغلت عليه بكل طاقتها وإصرارها”.

واختتمت كلامها برسالة للأمهات وقالت: “شجعوا أولادكم على اللي بيحبوه وخلوهم يحققوا نفسهم لأن الدعم النفسي هو اللي بيصنع الفرق والنجاح الحقيقي بيكون باختيار الطريق اللي يناسب شخصية الطالب”.

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