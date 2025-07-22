الأولى على الثانوية علمي رياضة: ذاكرت بشكل عادي ومتوقعتش أطلع من الأوائل

قالت الطالبة سمية السيد فرج، الحاصلة على المركز الأول بـ نتيجة الثانوية العامة 2025 في شعبة علمي رياضة، إنها لم تكن تتوقع أبدًا أن تكون من بين أوائل الجمهورية، موضحة: "مكنتش بذاكر 24 ساعة، كنت باخد فترات راحة، ومكنش فيه حاجة مميزة في طريقة المذاكرة.. كنت بذاكر بشكل عادي جدًا".

"مفيش حد كان بيساعدني في البيت"

وأضافت سمية في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: "أنا الوحيدة الصغيرة في البيت، إخواتي كلهم كبار، محدش كان بيساعدني في المذاكرة، لكن أخويا محمد كان من أوائل الجمهورية قبل كده، وكان دايمًا بيشجعني".

الأب: "كانت الأولى على المدرسة دائمًا"

من جانبه، قال والد الطالبة سمية إن ابنته معروفة بالالتزام والاجتهاد، وكانت دائمًا تحتل المركز الأول أو الثاني على مستوى المدرسة، مشيرًا إلى أن الأسرة لم تكن تتوقع حصولها على ترتيب جمهوري لأول مرة، مضيفًا:"احنا فرحانين جدًا بيها.. وشرف لينا وللمدرسة والمنطقة كلها".

نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على النتيجة إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر بوابة فيتو من هنـــا .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.