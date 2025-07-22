مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا ويعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع الحكومة الأسبوعي، والذي يعقبه المؤتمر الصحفي الأسبوعي في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي، ومتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن المشروعات القومية الجارية في مختلف المحافظات، فضلًا عن مناقشة تقارير الوزارات حول توافر السلع الاستراتيجية والاستعدادات الجارية لعيد الأضحى المبارك.

كما يتناول الاجتماع آخر تطورات تنفيذ خطط الدولة في ملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى بحث مستجدات برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع، أبرز القرارات والإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها في عدد من الملفات الحيوية.

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