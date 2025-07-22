العاشر على شعبة علمي من الإسكندرية: عرفت النتيجة من وسائل الإعلام

قال عبد الله هاني راشد، العاشر على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، مدرسة بريليانس الخاصة بالإسكندرية إنه علم بأنه من الأوائل من إحدى القنوات الإخبارية ولم يتصل به الوزير أو أي مسئول من وزارة التربية والتعليم ليخبره بأنه من الأوائل.

العاشر على شعبة العلوم

وأضاف عبد الله، أنه جد واستذكر دروسه جيدا، ومسألة التفوق جاءت من عند الله، فهو لم يدخر أي جهد في المذاكرة والتي كان يذاكر لساعات طويلة حسب طاقته، بجانب الدروس الخصوصية والمدرسة.

كلية الطب حلمي

وأوضح عبد الله، أنه سيدخل كلية الطب بالمجموع الذي حصل عليه، وهي الكلية التي يريد الالتحاق بها وكان يأمل أن يدخلها ولهذا دخل شعبة العلوم وتفوق في المواد التي تأهل لكلية الطب.

أمي لها دور كبير

وأشار عبد الله إلى أن دور أمه كان كبيرا معه في كل شيء وخاصة الدراسة، ومع أخته، فهي لم تدخر أي جهد ومال من أجلهما، و"كانت فرحتها كبيرة عند علمها بتفوقي وأهدي لها هذا التفوق".

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