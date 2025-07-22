الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العاشر على شعبة علمي من الإسكندرية: عرفت النتيجة من وسائل الإعلام

العاشر على شعبة العلوم
العاشر على شعبة العلوم بالثانوية العامة، فيتو

قال عبد الله هاني راشد، العاشر على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، مدرسة بريليانس الخاصة بالإسكندرية إنه علم بأنه من الأوائل من إحدى القنوات الإخبارية ولم يتصل به الوزير أو أي مسئول من وزارة التربية والتعليم ليخبره بأنه من الأوائل. 

العاشر على شعبة العلوم

 وأضاف عبد الله، أنه جد واستذكر دروسه جيدا، ومسألة التفوق جاءت من عند الله، فهو لم يدخر أي جهد في المذاكرة والتي كان يذاكر لساعات طويلة حسب طاقته،  بجانب الدروس الخصوصية والمدرسة.

كلية الطب حلمي 

وأوضح عبد الله، أنه سيدخل كلية الطب بالمجموع الذي حصل عليه، وهي الكلية التي يريد الالتحاق بها وكان يأمل أن يدخلها ولهذا دخل شعبة العلوم وتفوق في المواد التي تأهل لكلية الطب.

أمي لها دور كبير

وأشار عبد الله إلى أن دور أمه كان كبيرا معه في كل شيء وخاصة الدراسة، ومع أخته، فهي لم تدخر أي جهد ومال من أجلهما، و"كانت فرحتها كبيرة عند علمها بتفوقي وأهدي لها هذا التفوق". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوائل الثانوي اوائل الثانوية العامة أوائل الثانوية العامه شعبه العلوم العاشر ثانوية عامه علوم نتيجة الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025

مواد متعلقة

على طريقة "الطفل ياسين"، تفاصيل صادمة في اعتداء صبي على طفل معاق ذهنيا بالإسكندرية (فيديو)

محافظ الإسكندرية لـ بائع: ليه الموز بـ50 جنيه انا بشتريه بـ30 بس

انتشال جثة شاب غرق في شاطئ كناري بالعجمي هانوفيل

نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية عن بيانه لطلاب الثانوية: غير مخالف ومن حقوقي المهنية

سائق ميكروباص يفقد توازنه ويدهس المارة ويصطدم بعمود إنارة بالإسكندرية

انقطاع المياه عن الكيلو 21 بالعجمي بسبب كسر ماسورة رئيسية (صور)

الصور الأولى لطفلي التعذيب على يد زوجة أبيهم بالإسكندرية

5 قرارات جديدة لنيابة العامرية ثان بشأن حريق حضانات البتروكيماويات

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2025 ظهرت رسميًا، اعرف مجموعك من هنا

نتيجة الثانوية العامة 2025، رابط مباشر وسريع بالاسم ورقم الجلوس

بعد اعتمادها، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025.. رابط مباشر للاستعلام

نتيجة تالته ثانوي عام 2025، استعلم الآن برقم الجلوس

استعلام نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس الآن

رسميا، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

خدمات

المزيد

7 موارد لصندوق تكافل وكرامة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، تعرف عليها

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الأمهات لنجاح الأبناء في الثانوية العامة

تفسير رؤية الثور في المنام وعلاقتها بمواجهة التحديات والصعاب

الإفتاء توضح الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية