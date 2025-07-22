يانيك فيريرا يلقي محاضرة فنية على لاعبي الزمالك

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية في إطار معسكر الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في المران، ومنح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

معكسر الزمالك في العاصمة الإدارية

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يومين من التدريبات الجماعية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق يوم 27 يوليو الجاري.

وكان الفريق فاز على رع وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

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