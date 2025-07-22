رفعت فياض: نتيجة الثانوية العامة بالمدارس غدًا وانتهى زمن لجان ولاد الأكابر

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض أنه بالفعل تم إعلان نتيجة الثانوية العامة منذ دقائق، على أن تكون متاحة في المدارس غدًا الأربعاء، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم أنهت كل عمليات التصحيح والمراجعة والتجهيز لإعلانها رسميًا.

مواقع إلكترونية تشتري النتيجة من الوزارة

وفي تصريح مثير، أوضح "فياض" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن بعض المواقع الإلكترونية تدفع مقابلًا ماديًا للحصول على النتيجة مبكرًا من وزارة التربية والتعليم، مضيفًا أن هذه المواقع تحقق دخلًا هائلًا من نسب المشاهدة والزيارات وقت إعلان النتيجة، ما يدفعها للسعي إلى شراء حقوق النشر المبكر.

واقعية النتائج وانضباط الامتحانات

كان "فياض" قد أشار في وقت سابق إلى أن نسبة النجاح هذا العام انخفضت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى الانضباط في سير الامتحانات وغياب الغش الجماعي و"لجان ولاد الأكابر"، مؤكدًا أن النتائج هذا العام أكثر واقعية وتعكس المستوى الحقيقي للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على النتيجة إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر بوابة فيتو من هنـــا.

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