رفعت فياض يكشف مفاجأة عن سبب انخفاض نسبة النجاح بالثانوية العامة 2%

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض إن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام أقل من العام الماضي بنحو 2%، مشيرًا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن النتائج ستكون مماثلة للعام الماضي، إلا أن الانضباط الصارم في العملية الامتحانية أحدث الفارق.

لا غش جماعي ولا تجاوزات

وأوضح "فياض" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن الامتحانات هذا العام شهدت تراجعًا كبيرًا في وقائع الغش، ولم تسجل حالات لجان "ولاد الأكابر" كما كان يحدث في أعوام سابقة.

شرائح المجاميع تحدد مصير كليات القمة

وأشار إلى أن الجدول التكراري لشرائح المجاميع يلعب الدور الأبرز في تحديد مؤشرات التنسيق، قائلًا:"إذا ارتفعت شرائح المجاميع العليا، فسنشهد زيادة في تنسيق كليات القمة، وإذا انخفضت، سينخفض التنسيق عن العام الماضي".

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

زادت معدلات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2025، بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وبلغ نسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

ويبحث الطلاب عن رابط وزارة التربية والتعليم للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد إعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2025، خطوات الاستعلام عبر موقع الوزارة

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على النتيجة إلكترونيًا، وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 عبر بوابة فيتو من هنا

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