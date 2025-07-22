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محافظات

محافظ قنا يفتتح محطة مياه الطويرات المدمجة بعد تجديدها بتكلفة 26 مليون جنيه

قنا،فيتو
قنا،فيتو

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم، محطة مياه الشرب المدمجة بقرية الطويرات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الكلي للمحطة، في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

حضر الافتتاح الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والنائب العمدة مبارك عامر عضو مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

المكونات الرئيسية للمحطة وفقا لأعلى المعايير الفنية والهندسية

وأوضح محافظ قنا أن محطة الطويرات بعد تطويرها أصبحت تتمتع بطاقة إنتاجية تبلغ ٨٠ لترًا في الثانية، بما يضمن تغطية احتياجات أكثر من ٥٠ ألف نسمة من سكان قرية الطويرات والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أن المشروع نفذ بتكلفة إجمالية بلغت ٢٦ مليون جنيه، وشمل تجديد جميع المكونات الرئيسية للمحطة وفقا لأعلى المعايير الفنية والهندسية.

وأكد "عبد الحليم" أن افتتاح المحطة يعد إضافة نوعية للبنية التحتية في قطاع مياه الشرب بالمحافظة، ويأتي ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية تلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتعزز من كفاءة الشبكات والمرافق الحيوية.

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