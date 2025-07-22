الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بالمنصورة (صور)

حملة تحليل مخدرات
حملة تحليل مخدرات بالدقهلية. فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بمنطقة اسعاف العبور بالطريق الدائري، وكمين مفارق بلقاس بطلخا.

ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة

 

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية

وفي هذا السياق، قامت لجنة مكبرة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك بمنطقة اسعاف العبور بالطريق الدائري وكمين مفارق بلقاس بطلخا.

 وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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الادارة العامة لمكافحة المخدر ادارة مرور الدقهلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق بوزارة الصحة تعاطي المواد المخدرة صندوق مكافحه وعلاج الادمان مكافحة المخدرات

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