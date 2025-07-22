تاجيل استئناف مشرد على حكم سجنه المؤبد في قتل زميلته بالأميرية

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من مشرد متهم بقتل فتاة مشردة وإلقاء جثتها في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد إلى جلسة 19 أغسطس المقبل.



وكشفت مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر، وترتدي كامل ملابسها ولا تحمل ما يثبت هويتها.

كسر بالجمجمة

وأضافت المعاينة أنه عُثر بجثة المجني عليها على إصابات عبارة عن كسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة ودماء متناثرة في المكان.



وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة من المشردين وليس لها مأوى، وتعرفت على شاب آخر له نفس ظروفها، وفي يوم الواقعة رآها تتعاطى المخدرات مع آخرين فنهرها فردت عليه وسبته، وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

المتهم يعترف بالجريمة

وقال المتهم إنه بيَّت النية للانتقام من الفتاة وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر، ولم يتركها إلا جثة هامدة.

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بأحد الشوارع في المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث القسم، وتبين العثور على جثة فتاة وبها إصابات طعنية وتهشم بالجمجمة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.