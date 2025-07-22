مستشفى قنا العام يسجّل إنجازًا طبيًا عالميًا بعمليات جراحية دقيقة ونادرة

نجح فريق قسم الجراحة العامة بمستشفى قنا العام في إجراء مجموعة من العمليات الجراحية المعقدة والنادرة، والتي تم توثيقها ونشرها في دوريات طبية علمية متخصصة، في خطوة تؤكد المستوى المتميز الذي بلغته الكوادر الطبية بالمستشفى،وذلك في إنجاز طبي يعكس الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي في صعيد مصر.

شملت العمليات استئصال ورم سدوي معدي معوي وزائدة ميكل مع قطع وتوصيل بالأمعاء، واستكشاف جراحي للبطن لمريضة قعيدة تعاني من انسداد معوي نتيجة التفاف القولون مع عمل فتحة براز خارجية (كولستومي)، وإصلاح فتق فخذي نادر لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، إلى جانب إصلاح فتق سُرّي كبير لمريضة سبق لها إجراء جراحة قلب مفتوح وتم إدخالها العناية المركزة ثم خروجها بحالة مستقرة.

كما تضمنت العمليات استئصال ورم بالغدة النكافية مع تشريح دقيق للعصب الوجهي والمحافظة عليه، واستئصال فتق إربي مختنق لرضيع عمره شهر يعاني من نقص في هرمون الغدة الدرقية وتأخر بالنمو، وانتهت العملية بخروج الطفل في حالة تحسن تام. كذلك تم استئصال ورم خلقي بالعنق على البلعوم مع خروج آمن وتحسن ملحوظ.

وجاءت هذه النجاحات تحت إشراف مباشر من دكتور محمد الديب – مدير مستشفى قنا العام،ودكتور ممدوح محمد حسن – رئيس قسم الجراحة

دكتور عادل علي – مدير العمليات

وضم الفريق الطبي المشارك في إجراء العمليات دكتور محمود القهيوي – دكتور محمد لطفي – دكتور خالد عبد النعيم – دكتور أحمد الهويدي – دكتور عمرو عبد الواحد،دكتور أبو بكر محمد – دكتور محمد صلاح – دكتور مصطفى عامر – دكتور محمد محيي – دكتور ميادة.

الأداء المهني الراقي يُعد نموذجًا مشرفًا بقنا

وشهدت هذه العمليات دعمًا فنيًا وتمريضيًا مميزًا من طاقم التمريض وغرف العمليات، ما يعكس روح الفريق والتكامل بين مختلف التخصصات داخل المستشفى.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمود القهيوي، على جهوده العلمية والعملية المتميزة، ولجميع أعضاء الفريق الطبي المشارك، مؤكدًا أن هذا الأداء المهني الراقي يُعد نموذجًا مشرفًا لما يجب أن تكون عليه الخدمة الصحية بمحافظة قنا، ويعكس الإخلاص والتفاني في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى الأداء داخل المستشفى.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفى قنا العام، مدعومة بكفاءات طبية مدرّبة، وتجهيزات متطورة، ورؤية تهدف إلى تقديم رعاية صحية متقدمة تليق بأهالي محافظة قنا

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