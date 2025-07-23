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اقتصاد

لتر العباد يتراجع 3 جنيهات، انخفاض أسعار الزيت في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، بينما انخفض سعر لتر الزيت في الأسواق؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

 

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر،  سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 51 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 52 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 56500 جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصرية، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

 وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 86.7 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 107 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93.1 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 107 جنيهات للتر.

أسعار الزيت اليوم

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 106.4 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 77 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

 ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.1 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 75 إلى 128 جنيهًا للتر.

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