الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يطلب 15 مليون يورو لانتقال لاعبه إلى بيتيس

داني سيبايوس، فيتو
داني سيبايوس، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن رغبة نادي ريال بيتيس في التعاقد مع داني سيبايوس، لاعب وسط فريق ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يواجه سيبايوس صعوبة في حجز مكان أساسي في تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، خاصة في وجود جود بيلينجهام وتفضيل المدرب الإسباني للتركي الشاب أردا جولر.

مطالب ريال مدريد لبيع سيبايوس إلى بيتيس

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال بيتيس قدم عرضًا لضم سيبايوس مقابل 5 ملايين يورو، لكن ريال مدريد رفض وطلب 15 مليون يورو.

من جانبه، ووفقًا للصحيفة ذاتها، فقد وافق اللاعب على تخفيض راتبه الذي يحصل عليه في ريال مدريد، من أجل العودة لفريقه السابق.

وقال سيبايوس في تصريحات صحفية قبل أيام: "ريال بيتيس بيتي وسيظل كذلك دائمًا، آمل أن يكون بابه مفتوحًا لي.. سنتحدث عن مستقبلي بعد هذا الأسبوع".

أرقام سيبايوس مع ريال مدريد 

وينتهي عقد سيبايوس مع ريال مدريد صيف 2027.

وشارك سيبايوس مع ريال مدريد هذا الموسم في 43 مباراة، لكن لم يتمكن من تسجيل أهداف، وصنع هدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

داني سيبايوس سيبايوس ريال بيتيس ​ريال مدريد بيتيس

مواد متعلقة

تشابي ألونسو يشغل شرارة التغيير في ريال مدريد.. 5 نجوم خارج الميرنجي هذا الصيف.. ومدرب النادي الملكي يضع شروطا للاعب الأساسي

تعرف على شرط انتقال رودريجو إلى ليفربول

الأندية الإنجليزية تستحوذ على نصيب الأسد في أرباح وعقود رعاية القمصان.. ريال مدريد يتصدر وبطل مونديال الأندية 2025 يغيب عن المراكز الأولى

الوكرة القطري يتعاقد مع مهاجم ريال مدريد السابق

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة 2025

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%

رسميا، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد اعتمادها رسميا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس – اعرف نتيجتك الآن

القائمة تضم أكثر من 33 طالبا، وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025، طلاب علمي رياضة النظام القديم يتفوقون بنسبة نجاح بلغت 85.8%

التعليم تكشف حقيقة الصور المتداولة لأوائل الثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من جهر وإسرار المصلي في الصلاة

تفسير رؤية المشاهير في المنام وعلاقتها بمساعدة صديق للخروج من أزمة

حكم النجاح بالغش في الثانوية العامة وغيرها

المزيد
الجريدة الرسمية