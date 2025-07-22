الأربعاء 23 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

قصة حب تجمع أحمد السقا وياسمين رئيس في هذا العمل

أحمد السقا، فيتو
أحمد السقا، فيتو

تشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان ياسمين رئيس وجود قصة حب بينهما رغم اختلاف الطباع.

 

أحداث فيلم هيروشيما

وتدور أحداث فيلم "هيروشيما" في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من إنتاج شركة ABK BAHGAT KAMAR media pro لأيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى المنتجين أحمد بدوي وزيد الكردي ومن إخراج أحمد نادر جلال، وجار حاليًا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في العمل بجانب أحمد السقا.

 

وينتظر الفنان أحمد السقا عرض فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يواصل تصوير أحداثه في الوقت الحالي، ويشاركه في بطولة العمل الفنان أحمد فهمي.



أفلام جديدة لـ السقا

وبدأ مؤخرًا أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” الذي يشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي، من إخراج نادر جلال، وذلك بعد اختيارات الديكورات الأساسية للعمل.

 

فيلم أحمد وأحمد 

وتعتبر جيهان الشماشرجي أحدث المنضمين لفيلم أحمد وأحمد، بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، والفيلم من إخراج أحمد نادر جلال.

وسيطرت أفلام الفنان أحمد السقا على المراكز الأولى بالأعلى مشاهدة بالمنصات الرقمية فور عرضها.

 

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

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