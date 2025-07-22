تشابي ألونسو يشغل شرارة التغيير في ريال مدريد.. 5 نجوم خارج الميرنجي هذا الصيف.. ومدرب النادي الملكي يضع شروطا للاعب الأساسي

قام المدرب الإسباني تشابي ألونسو بإشعال شرارة التغيير داخل أروقة نادي ريال مدريد منذ لحظة تسلمه قيادة الفريق الأول، حيث لم يأت بشعارات فضفاضة، بل وضع مشروعا واضح المعالم، يتسم بالجرأة والواقعية.

5 لاعبين مرشحين بقوة لمغادرة ريال مدريد

كشف موقع (Fichajes) الإسباني، وضع المدير الفني الجديد، تشابي ألونسو، قائمة أولية تضم 5 أسماء لا تدخل في خططه للموسم المقبل.

هذه القرارات أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير الميرنجي، خاصة أن القائمة تشمل لاعبين بارزين لطالما كانوا جزءًا من المشهد المدريدي. لكن في نظر المدرب الباسكي، لا يمكن بناء فريق قوي من دون قرارات حاسمة، حتى وإن كانت مؤلمة.

رودريجو جوس أول المرشحين للمغادرة

رغم سرعته ومهاراته الفنية، إلا أن البرازيلي رودريجو لم يعد يقدم نفس التأثير الحاسم كما كان في السابق، ويرى ألونسو أن الفريق بحاجة لهجوم أكثر فاعلية، وقد لا يكون للاعب البرازيلي مكان في التشكيلة الجديدة، ما يضعه ضمن أبرز المغادرين هذا الصيف.

الظهير الأيسر فيران جارسيا

منذ انضمامه، لم ينجح فيران جارسيا في إثبات نفسه كخيار أساسي في مركز الظهير الأيسر. لم يقنع أنشيلوتي ولا تشابي ألونسو، وهو ما يجعله قريبًا من باب الخروج ضمن خطة تحسين الخط الدفاعي، أو البقاء في دكة البدلاء في أفضل الأحوال، للعب دور البديل للصفقة الجديدة ألفارو كاريراس القادم من بنفيكا البرتغالي.

الجوكر النمساوي ديفيد ألابا

رغم قيمته الكبيرة وخبرته الواسعة، إلا أن ديفيد ألابا عانى من إصابات متكررة أثرت في استمراريته ومستواه، ويدرك ألونسو أن الاستقرار الدفاعي يبدأ من لاعبين قادرين على اللعب طوال الموسم، ولهذا قد يكون ألابا من الأسماء المغادرة.

لاعب الوسط داني سيبايوس

لم ينجح سيبايوس في كسب مكان ثابت في التشكيلة، وبدا أنه خارج حسابات المدربين منذ فترة، ومع سعي ألونسو لبناء خط وسط أكثر طاقة وحركية، يبدو أن رحيل سيبايوس بات مسألة وقت.

المغربي إبراهيم دياز ضمن القائمة

رغم لحظاته المضيئة، لم يتمكن الدولي المغربي إبراهيم دياز من تقديم أداء مستقر أو حاسم في المباريات الكبرى.

ويبحث تشابي ألونسو عن حلول هجومية أكثر وضوحًا وحسمًا، وقد يكون دياز من الأسماء المعروضة للبيع.

الثورة البيضاء.. مشروع ألونسو الجديد مع ريال مدريد

ويحمل تشابي ألونسو مشروعًا يعرف داخليًّا باسم "الثورة البيضاء"، وهو لا يتعلق فقط بالأسماء داخل الملعب، بل بثقافة الأداء، والانضباط، والجاهزية الذهنية، ولا مجال للمراوغة أو الاستثناءات، فقط من يضيف للفريق سيبقى.

ويريد المدرب إعادة بناء الفريق من الداخل أولًا، قبل النظر إلى سوق الانتقالات، واضعًا في ذهنه أن الاستغناء عن بعض الأسماء ليس نهاية، بل بداية جديدة، بداية لفريق أقوى وأكثر شراسة، وجاهز للمنافسة محليًّا وقاريًّا.

ولا يبحث تشابي ألونسو عن التغيير لمجرد التغيير، ما يريده هو تطوير حقيقي على مستوى الأداء، بالاعتماد على مهاجمين أكثر حسمًا، ولاعبي وسط بدنيين قادرين على السيطرة، ومدافعين يمكن الاعتماد عليهم طوال الموسم.

الفريق الملكي يمر الآن بمرحلة إعادة بناء حقيقية، حيث يحاول أن يبدأ من جديد بخطط تتماشى مع طموحات النادي وجماهيره التي تنتظر البطولات بشغف. ما يحدث ليس نهاية مرحلة، بل بداية لمرحلة جديدة يقودها مدرب يعرف جيدًا ماذا يعني اللعب لصالح ريال مدريد.

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