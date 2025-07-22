عفو رئاسي عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثلاث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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