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صحة المنيا: فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط

قافلة بقرية الجزائر
قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط، فيتو

 نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، صباح اليوم، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز سمالوط، قافلة طبية بقرية الجزائر، بمركز سمالوط، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

صحة المنيا: فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط

 فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط, فيتو 
 فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط، فيتو 

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية الجزائر، وذلك خلال يومي 22 و23 يوليو الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 165 حالة مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

 

فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط, فيتو 
فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط، فيتو 

وأضافت الدكتورة منى شادي أبو العلا مدير الإدارة الصحية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 165 حالة، منها 45 حالة من مبادرة صحة المرأة و20 حالة ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة و20 حالة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية و10 حالات باطنة و30 حالة نساء و20 حالة رمد و20 حالة أطفال. 

فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط, فيتو 
فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط، فيتو 

وقد تم تحويل 20 حالة إلى مستشفى الرمد لفحص قاع العين والعمليات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى للمترددين منها "المشورة" ومبادرة الـ1000 يوم الذهبية.

وأضافت الدكتوره منى شادي، أن القوافل ستستمر وستنطلق في باقي المجالس القروية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتقليل العبء على المستشفيات العامة.

فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط, فيتو 
فحص 165 حالة خلال قافلة بقرية الجزائر بمركز سمالوط، فيتو 

جاء ذلك بحضور الدكتورة مني شادي أبو العلا مدير إلادارة، والدكتور فخري أبو طهير مدير الرعاية الأساسية بالإدارة والدكتور ربيع سعد رئيس قسم الحوكمة، والدكتورة ماجدة أحمد ماهر مساعد مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة فاطمة ربيع منسق عام المبادرات، والدكتور الحسن احمد مسؤل القسم العلاجي والدكتور أسامة محمد منسق المبادرات.

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