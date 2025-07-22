أخبار الزمالك، لبيب يزور حسن شحاتة.. ومحمد السيد ينتظم في التدريبات

حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على زيارة الكابتن حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء والمدير الفني الأسبق للفريق وللمنتخب المصري، في المستشفى، للاطمئنان على صحته، عقب خضوعه لجراحة بالأمس، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وتواجد الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك، بصحبة رئيس النادي، في المستشفى وقت خضوع الكابتن حسن شحاتة للجراحة، لحين الاطمئنان على حالته.

وأعرب حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة بعد الجراحة التي خضع لها أمس الاثنين.

وكان الكابتن حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية مفاجئة بالأمس، وخضع على إثرها لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة.

على جانب آخر، انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الأبيض، المقام حاليًا بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

معسكر منتخب الشباب

جاء ذلك بعد عودة اللاعب من معسكر منتخب الشباب الأخير استعدادًا لبطولة كأس العالم ومشاركته في مباراتي الكويت الوديتين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على “رع” وديًا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم الثلاثاء، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد.

جاء ذلك بناء على قرار البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، لتجهيز اللاعبين بدنيًا بعد الحصول على راحة لمدة يومين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أن الزمالك سيخوض مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.



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