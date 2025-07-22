إنشاء جامعات خاصة، الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 375 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وقرار رقم 376 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة مصر الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى بمحافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.



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