مصرع أستاذ جامعي وإصابة 5 من أسرته في حادث تصادم بالمنيا

لقي أستاذ جامعي مصرعه فيما أصيب 5 آخرين من أسرته إثر تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثة والمصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة دكتور جامعي وإصابة 5 من أسرة في حادث مروع بالمنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا امام مدخل مدينة المنيا.

وفاة دكتور جامعي وإصابة 5 من أسرة في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة عزت شحاتة 57 عامًا، مدرس بكلية العلوم جامعة المنيا، فيما اصيب 5اخرين وهم يوسف عزت، بسمة كامل طلعت، يمنى عزت شحاتة، أروى عزت شحاتة، إيمان عزت شحاتة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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