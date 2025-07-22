نتيجة الثانوية العامة 2025، كل ما تريد معرفته عن الموعد والرابط وخطوات الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة 2025، تعيش البيوت المصرية على إيقاع القلق والترقّب مع اقتراب لحظة حاسمة في مشوار مئات الآلاف من الطلاب، حيث أنهت كنترولات الثانوية العامة من أعمال التصحيح.

حيث تجرى حاليًا المراجعة النهائية ورصد الدرجات في صورتها الإلكترونية الكاملة، تمهيدًا لعرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها وإتاحتها عبر المنصات الرسمية، وفي مقدمتها الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إلى جانب مواقع خدمية حصلت على حق نشر النتيجة فور تفعيل الربط الرسمي.

أرقام امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2025

إجمالي العدد التقديري للطلاب المقيدين في امتحانات الثانوية العامة بنظامَي الجديد والقديم يتجاوز 813 ألف طالب/ة.

من بين هؤلاء قرابة 768 ألفًا في النظام الجديد، وقرابة 46 ألفًا في النظام القديم.

عُقِدت الامتحانات عبر ما يقرب من قرابة ألفي لجنة رئيسية (أكثر من 1,900 لجنة) إضافة إلى لجان خاصة: سجون، مستشفيات، مكفوفين، STEM، ودمج تعليمي.

جرت الامتحانات خلال الفترة من 15 يونيو إلى 10 يوليو 2025 وسط إجراءات أمنية ورقابية موسعة لرصد الغش.

نسب النجاح والمؤشرات الأولية في نتيجة الثانوية العامة

تشير التوقعات إلى أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة هذا العام قد تكون أعلى قليلًا من العام الماضي، مع تحسّن ملحوظ في متوسطات مجاميع بعض مواد الشُّعب العلمية، وتُشير التقديرات إلى أن النسبة قد تقترب أو تتجاوز حاجز 80%، بينما ما زالت النسبة الرسمية رهن الاعتماد النهائي. كما تُفيد المؤشرات الأولية بتفوُّق ملحوظ للطالبات في مراكز الأوائل، وغياب العلامة الكاملة 100% عن قوائم القمة.

أوائل الثانوية العامة 2025

تقوم لجان متخصصة بمراجعة ملفات الطلاب المرشحين لقوائم الأوائل؛ وتتضمن المراجعة:

دقة تجميع الدرجات في كل مادة.

التأكد من عدم رسوب الطالب في صفوف سابقة داخل المرحلة الثانوية.

مطابقة بيانات المدرسة والإدارة التعليمية.

ترتيب الأوائل على مستوى الجمهورية ثم الشُّعب، ثم الفئات الخاصة (مكفوفين – STEM – دمج).

من المعتاد أن يتواصل مكتب الوزير هاتفيًا مع أوائل الجمهورية قبل ساعات من الإعلان العام؛ وقد تُنشر صور وبيانات مختصرة عنهم فور الاعتماد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025

اتبع هذه الخطوات متى تم تفعيل النتيجة:

ادخل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم – بوابة نتيجة الثانوية العامة.

اختر تبويب: نتيجة الثانوية العامة 2025.

أدخل رقم الجلوس (وتأكّد من صحته).

اضغط عرض النتيجة.

ستظهر لك شاشة تفصيلية تشمل: اسم الطالب، رقم الجلوس، الشعبة، درجات المواد، المجموع الكلي، النسبة المئوية، وحالة الطالب (ناجح/دور ثانٍ/راسب).

في حال ضغط شديد على السيرفر

جرّب أحد المواقع الصحفية المعتمدة.

أعد المحاولة بعد دقائق؛ غالبًا يتم توزيع التحميل على أكثر من خادم.

احفظ لقطة شاشة أو اطبع النتيجة PDF لحين استلام النسخة المدرسية.

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