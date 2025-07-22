الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

النيابة الإدارية: ثورة يوليو المجيدة ما زالت رمزًا لتحقق إرادة الشعب

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تقدم المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري،  بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة؛ بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والسبعين لثورة يوليو المجيدة.

وتابع:  تلك الثورة التي كانت وما زالت رمزًا لتحقق إرادة الشعب المصري بسواعد أبناءه من رجال القوات المسلحة، ونقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن واستقلال مصيره بيده، ومصدر إلهامٍ لكل حركات التحرر الوطني في المنطقة العربية والقارة بأسرها.

وبحسب المستشارمحمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أضاف الشناوي: سائلين الله عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم، وأن يعيد هذه الذكرى الغالية على مصرنا الحبيبة بكل الخير والأمان والاستقرار. 

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