مجلس المحاصيل السكرية: مصر تعاني من تخمة في السكر.. والاستيراد وزيادة المساحات وراء أزمات التوريد

حذر الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بمركز البحوث الزراعية، من حالة تخمة يعيشها السوق المصري نتيجة الوفرة الزائدة في كميات السكر، مشيرا إلى أن هذه الوفرة تسببت في صعوبات كبيرة لمزارعي بنجر السكر والمصانع المنتجة.

وقال عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن الأزمة بدأت مع التوسع غير المدروس في زراعة بنجر السكر، حيث بلغت المساحات المزروعة هذا العام نحو 750 ألف فدان.

وأرجع عبد الجواد هذه الزيادة إلى سعي المصانع لتوسيع تعاقداتها مع المزارعين، إلى جانب تسريب التقاوي المجانية التي يحصل عليها المزارعون من المصانع إلى السوق السوداء، مما ساهم في نمو تجارة تقاوي البنجر ودخول مساحات كبيرة مزروعة خارج منظومة التعاقدات، الأمر الذي شكل ضغطا شديدا على المصانع طوال الموسم.

وأوضح رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن الفترة المثالية لإنتاج السكر من البنجر تمتد من فبراير وحتى منتصف يونيو، حيث تحقق أعلى نسبة استخلاص للسكر، إذ ينتج طن سكر من كل 7 أطنان بنجر، أما تشغيل المصانع خلال يوليو وأغسطس، فيعد غير اقتصادي، إذ تنخفض نسبة السكريات في البنجر وتصل الكمية المطلوبة لإنتاج طن سكر إلى 11 طن بنجر.

2800 جنيه للطن، أسعار البنجر في الأشهر الأولى من موسم الحصاد

وأشار إلى أن أسعار البنجر في الأشهر الأولى من موسم الحصاد تسجل نحو 2800 جنيه للطن، بينما تنخفض إلى 2200 جنيه خلال يوليو وأغسطس، مما يزيد من حجم الخسائر.

ودعا عبد الجواد إلى ضرورة تنظيم زراعة البنجر في مصر، لتفادي تكرار الأزمات، مقترحا وقف عمليات التوريد خلال أشهر الصيف (يوليو وأغسطس) لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من المحصول.

وفي سياق متصل، أكد عبد الجواد أن السوق العالمي يشهد تراجعا ملحوظا في أسعار السكر الخام، وهو ما دفع لانخفاض الأسعار المحلية، حيث يباع كيلو السكر في الأسواق بنحو 22 جنيها، في حين أن تكلفة إنتاجه محليا تصل إلى 28 جنيها، مما يمثل تحديا كبيرا أمام المصانع في تسويق إنتاجها أو استقبال كميات إضافية من محصول البنجر.

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