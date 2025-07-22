الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام تستهدف ناقلة جنود إسرائيلية بقذائف الياسين 105 بدير البلح

القسام، فيتو
القسام، فيتو

أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس بأنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق أبو هولي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

 جاء ذلك بعدما أعلنت كتائب المجاهدين، اليوم الثلاثاء تمكنها من دك تجمع لقوات العدو في منطقة المحطة في خانيونس بقذائف الهاون عيار 81. 

 زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل علي السعدي وطافي الآغا، القياديين البارزين في كتائب المجاهدين في مخبأ بوسط غزة.

وبحسب البيان الصادر عن جيش الاحتلال، جاء مقتل القياديين نتيجة عملية نفذتها قوات جيش الاحتلال.

وأشار البيان الى أنه تم الهجوم - وبتوجيه من جهاز “الشاباك” - على أكثر من 300 هدف في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع، ومنشآت عسكرية، ومستودعات أسلحة، ومواقع مضادة للدبابات وقناصة.

وبين جيش الاحتلال أن الآغا شغل منصب القائد العسكري للواء جنوب غزة في كتائب المجاهدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجناح العسكري لحركة حماس المجاهدين بقذائف الهاون انفجار عبوة ناسفة جيش الإحتلال الإسرائيلي حركة حماس خانيونس حماس

مواد متعلقة

القسام: استهدفنا 3 دبابات ميركافا وقنصنا جنديا صهيونيا في الشجاعية

كتائب القسام تبث مشاهد لعملية استهداف دبابة ميركافا صهيونية في جباليا

القسام تكشف عن عمليتين متتاليتين ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

يعتمدها الوزير خلال ساعات، الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس، اللينك والرابط الرسمي

بعد قليل، وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025

السيسي يوجه الحكومة بتخفیف الأعباء عن المواطنین

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

موجة غضب بسبب ضرب أب لابنته في صيدلية، والنشطاء يطالبون بالتصدي للعنف الأسري (فيديو)

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قيادات الأزهر يفتتحون المعرض الفني الرابع للمسابقة العالمية للوافدين "مواهب وقدرات"

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads