محافظ كفر الشيخ يشهد توقيع عقد المحطة الأولى لتحسين مياه مصرف كتشنر

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه كتشنر بالناصرية بمركز ومدينة بيلا، في خطوة جديدة وواعدة نحو تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.

وجرت مراسم التوقيع بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، ممثلة في اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وشركة "فاين بيك للتركيبات الكهربائية والصناعية"، ممثلة في المهندس محمد عبدالله، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، وشيمس باينز، مدير المشروع بالمكتب الاستشاري جوبا تك، والمهندس منير حسني، مدير مشروع كتشنر بالشركة القابضة، إلى جانب وفد من ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروع محطة معالجة الناصرية يُعد خطوة استراتيجية ضمن المشروع الكبير لتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، والذي يغطّي محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، ويأتي بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي.

تقديم كافة التسهيلات للمشروع

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون المثمر بين الشركاء الدوليين والمحليين، موجّهًا الشكر لجميع القائمين على المشروع والجهات المانحة، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات لضمان التنفيذ الأمثل لهذا المشروع الحيوي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية قصوى لدورها المحوري في حماية صحة المواطنين ورفع جودة الحياة، مشيرًا إلى أن محطة معالجة الناصرية المقامة على مساحة 10 أفدنة ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي مركز بيلا والقرى المحيطة، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر عقد جلسة استماع جماهيري موسعة حول المشروع بمشاركة القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المحلي والقرى المستفيدة، وذلك لاستعراض تفاصيل المشروع والرد على استفسارات المواطنين، في إطار حرص الدولة على الشفافية وضمان تحقيق أقصى استفادة للمناطق المستهدفة، وترسيخًا لمبادئ المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية.

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