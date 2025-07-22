الري تبحث تطوير إمكانيات التطهير والرصد في القناطر الخيرية والمنشآت التابعة لها

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لبحث إجراءات تطوير الإدارة العامة لري قناطر الدلتا.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور سويلم إلى أن مجموعة المنشآت المائية بقناطر الدلتا تعتبر ذات أهمية استراتيجية كبيرة نظرا لتحكمها فى إدارة وتوزيع المياه بمنطقة الدلتا، وهو ما يؤكد على أهمية الحفاظ على هذه المنشآت وتطوير أدوات إدارتها وتشغيلها بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل.

وقد وجه الدكتور سويلم بتوفير الإمكانيات البشرية والمعدات المطلوبة لزيادة معدلات التطهيرات أمام المنشآت المائية بالقناطر الخيرية، مع وضع خطة لصيانة وتطوير منظومة تشغيل مجموعة القناطر، وتحديث أنظمة رصد وقياس التصرفات خلف مجموعة المنشآت المائية الواقعة تحت إشراف الإدارة.

تعظيم الاستفادة من الورش الإنتاجية

كما وجه بتعظيم الاستفادة من الورش الإنتاجية التابعة للإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، وتوفير الدعم اللازم للإدارة من الموارد البشرية واللوجيستية التى تمكنها من الإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ذاتيا للمنشآت المائية والحدائق الواقعة تحت إشراف الإدارة، وإستمرار أعمال تطوير الحدائق وإستثمار الأملاك التابعة للوزارة بما لا يعيق المهام الأساسية لإدارة وتشغيل وصيانه مجموعة القناطر، وبذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة من الأملاك وتحصيل المديونيات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات السكن الإداري.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والامكانيات الذاتية للإدارة، وتدعيمها بالموارد البشرية المطلوبة لزيادة معدلات التطوير والصيانة بالجهود الذاتية، وتحسين منظومة الإدارة والتشغيل للمنشآت المائية.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا تشرف على إدارة مجموعة من القناطر الرئيسية بإجمالى عدد ٢٧ منشأ (١١ منشأ بالقناطر الخيرية - ١٥ منشأ بهندسة زفتى بالغربية - ١ منشأ بهندسة إدفينا بالبحيرة).

وتقوم الإدارة بتنفيذ أعمال الموازانات وفقا لتعليمات الإدارة المركزية لشئون المياه، قياس التصرفات وتسجيل المناسيب بصفة يومية، وعمل الصيانة الدورية المطلوبة للقناطر بالتنسيق مع قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وعمل التطهيرات أمام المنشآت المائية.

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