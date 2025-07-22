تداعيات واقعة الساحل، أول تعليق رسمي لـ راغب علامة بعد منعه من الغناء في مصر

أصدر الفنان اللبناني راغب علامة، بيانا رسميا بعد قرار منعه من الغناء في مصر بسبب حفله الأخير في الساحل الشمالي.

راغب علامة يصدر بيانا بعد واقعة حفلة في الساحل

وجاء نص البيان كالاتي:" يتم تداول بيان صحفي منسوب إليّ على بعض المنصات الإعلامية.

أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال.

وأضاف البيان: “وقد تم تواصلي بشكل مباشر مع الأستاذ مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث تم توضيح كافة الأمور بروح من الاحترام المتبادل، وأكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان هو من مسؤولية للمنظمين أو لأي جهة أخرى”.

‏ وتابع البيان: “كما شددت على أن جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدا هو محور نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين. كما أنني اطلعت على ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإضافات التي أضيفت على الفيديوهات والصور بعد الجولة الفنية الناجحة جدًا في الساحل الشمالي فأؤكد أن خلال حفلاتي لم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو المحبين”.



أزمة الفنان راغب علامة

تحدث الفنان راغب علامة عن تفاصيل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، بسبب بعض التجاوزات التي حدثت في حفله الغنائي بمنطقة الساحل الشمالي.

وقال علامة في مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، من لما جبريل وشادي شاش: “زرت نقابة المهن الموسيقية من قبل وشرف لي أن تكون هذه المؤسسة هي بيتي الثاني، وأنا أتعامل معها منذ أكثر من 30 عامًا ولم يحدث أي سوء تفاهم في تاريخي الفني معهم طيلة هذه الفترة”.

وتابع: “قرار منعي من الغناء في مصر، إذا حدث بالفعل، سيكون قرارًا قاسيًا للغاية، لأن الموقف الذي حدث بحفلي الأخير بالساحل الشمالي، كان لحظة عفوية من معجبة، ولم تكن على المسرح أصلًا، نحن نعمل لنسعد الجمهور، وهذا هو هدف الفن والحفلات”.

وأضاف راغب: “من واجبي كفنان عربي أن أكون جزءًا من الترويج السياحي لمصر، خاصة في منطقة الساحل الشمالي، التي أعتبرها لؤلؤة السياحة الآن، أنا اشتريت منزلًا هناك، وأولادي يحبون الساحل بشكل كبير”.

وشدد على أن الفنان مصطفى كامل تفهَّم الموقف، قائلًا له: “نحن نعرف تاريخك ومواقفك، وكل التقدير لك ولجمهورك في مصر”.

الأعراف والعادات والتقاليد المصرية

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية أصدر بيانا صحفيا، قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق لما حدث منه مؤخرًا في إحدى حفلاته.

وقال النقيب مصطفى كامل: تابعت على مدار يومين سلوكًا مُشينًا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتاد عليه داخل وطننا سابقًا، ولن نسمح بأن يتكرر علي أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي.. مسارح مصر اعتلاها كبار فناني مصر والعالم العربي العظماء فنًا وقيمة، ولم تكن يومًا ولن تكون مرتعًا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز.

وأضاف مع تقديم خالص احترامي وتقديري للسيد الأستاذ الصديق فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين بدولة لبنان الشقيقة، ولكل الأخوه الأشقاء الشعب اللبناني الحبيب،فقد قررنا نحن نقابة المهن الموسيقية نقيبًا ومجلس إدارة الآتي:

استدعاء الفنان راغب علامة لمقر نقابة المهن الموسيقية بمصر والتحقيق معه فيما بدر منه عمدًا بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة، ومخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو من ينوب عنهم لاتخاذ قرارنا معًا باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطًا واضحًا ومُتعمدًا لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.