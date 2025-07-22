التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة في 15 مايو

كشفت تحريات المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات العثور على جثة فتاة داخل حمام شقتها في مدينة 15 مايو، أن الوفاة طبيعية إثر إصابتها بحالة اختناق نتيجة تسريب غاز ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة فتاة بمدينة 15 مايو

تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة داخل الحمام إثر إصابتها بحالة اختناق نتيجة تسريب غاز، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين وجود تسرب غاز أثناء الاستحمام وتوفيت الفتاة بالاختناق وتم غلق مصدر الغاز.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الفتاة والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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