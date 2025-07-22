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محافظات

تمهيدا للعودة إلى بلادهم، طفلة سودانية تصطحب "عروستها" في رحلتها من مصر إلى أسوان (فيديو)

طفلة سودانية في أسوان،
طفلة سودانية في أسوان، فيتو

اصطحبت طفلة سودانية لعبتها “عروسة قماش”، خلال رحلتها من القاهرة إلى أسوان، التي تنتقل منها إلى مدينة أبوسمبل للعودة إلى دولتها من خلال معبر قسطل.

الطفلة سعيدة بعودتها إلى بلادها 

وعبرت الطفلة عن سعادتها لرجوعها إلى دولة السودان مرة أخرى، وقالت إنها كانت قادمة بلعبتها من السودان ولم تتركها هناك وجاءت بها إلى القاهرة ثم تعود بها مرة أخرى.

يذكر أن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وجه بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لاستقبال قطار الإخوة السودانيين القادم من القاهرة إلى أسوان بمحطة ميناء السد العالي شرق، والذي يقل أكثر من 1000 سوداني سيتم نقلهم مباشرة وعلى الفور بأتوبيسات إلى مدينة أبو سمبل السياحية تمهيدًا لعبورهم وعودتهم لبلادهم عبر ميناء قسطل البري بإشراف من القوات المسلحة.

أضاف أنه في ظل التنسيق مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، فقد تم التواصل مع اللواء محمد غزال رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتحقيق التكامل من أجل تأمين وصول المجموعات الوافدة عبر رحلات القطارات من القاهرة إلى أسوان لعودتهم الكريمة إلى وطنهم.

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