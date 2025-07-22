أساطير العصر من عبد الباسط إلى قارئ القصر، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

تستقبل موجات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء مجموعة من التلاوات على مدار الساعة بأصوات عمالقة دولة التلاوة فى مقدمتهم المنشاوي، والطبلاوي، وعبد الباسط عبد الصمد، والحصري.



“فيتو” تستعرض الخريطة الكاملة لتلاوات إذاعة القرآن الكريم لـ الثلاثاء:

تلاوات القرآن المجود

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة القصص 30 ق.

19:12( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورتى يونس/ الحاقة 43 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سور الأنبياء / الشمس / العلق 45 ق.



03:10(قبل الفجر) للشيخ إبراهيم الشعشاعي وما تيسر من سورتي الجمعة/ المنافقون 30 ق.

المصحف المرتل اليوم الثلاثاء

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي السجدة - الأحزاب ومدة التلاوة / 31 ق.



الساعة / 08:54 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سور الأحزاب - سبأ - فاطر ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتى فاطر - يس ومدة التلاوة / 31 ق.



الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور يس - الصافات - ص ومدة التلاوة / 28 ق.



الساعة / 11:17 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى ص - الزمر ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 11:51 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الزمر - غافر ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 13:41 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى غافر- فصلت ومدة التلاوة / 30 ق.



الساعة / 15:09 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سورتى الشورى - الزخرف ومدة التلاوة / 31 ق.



الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ما تيسر من سور الزخرف - الدخان - الجاثية ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 02:37 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سور الجاثية - الأحقاف - محمد ومدة التلاوة / 29 ق.



الساعة / 05:23 / تلاوة للقارئ مصطفى إسماعيل / ماتيسر من سور محمد الفتح الحجرات ومدة التلاوة / 29 ق.

فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدورى في الساعة 20:15.



- والتلاوة من / من آية 66 سورة الإسراء إلى آية 26 سورة الكهف تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة 26 ق.



ثم فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٢.



والتلاوة من سورة طه من آية 128 إلى آية 56 من سورة الأنبياء تسبقها تقدمة د / عبد الكريم صالح ومدة التلاوة 22 ق.



الختمة المرتلة

تذاع الختمة المرتلة في الساعة 01:53 تلاوة للقارئ أحمد محمد عامر / من الآية 35 من سورة النور وحتى الآية 44 من سورة الفرقان / 29 ق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.